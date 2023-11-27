Galatasaray'da dalyaya son 1: Sezona Icardi damgası

Galatasaray Futbol Takımı, resmi maçlarda bir kez daha fileleri havalandırması durumunda 2023 yılındaki 100 gole ulaşacak.



Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı takım, bu sezon da yoluna hem lig hem de Avrupa'da doludizgin devam ediyor.

"Cimbom" 1 Ocak ile 25 Kasım arasında Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 44 resmi çıktı. Golcü kimliğiyle ön plana çıkan sarı-kırmızılı ekip, tüm kulvarlarda 99 kez ağları havalandırdı.



Yılın bitimine kadar 7 resmi maç yapacak Galatasaray, bir gol daha bulması durumunda "dalya" diyecek.

GOLLERİN 3'TE 1'İ ICARDİ'DEN

Sarı-kırmızılılarda Arjantinli yıldız Mauro Icardi, atılan 99 golün yüzde 35'ine imza attı.



"Cimbom"un bu yıl 44 resmi müsabakada kaydettiği gollere 24 farklı oyuncu ismini yazdırdı.



Geçen sezonki şampiyonlukta ve bu sezonki iyi gidişte başrolü oynayan Icardi, 2023'te takımının en golcü oyuncusu oldu. Icardi, bulunan 99 golün 35'ine imza attı.



Arjantinli santrforu 9 golle Kerem Aktürkoğlu ve 8 golü olan Dries Mertens takip etti.