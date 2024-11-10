Galatasaray'da Davinson Sanchez cezalı duruma düştü
Galatasaray'da Samsunspor mücadelesinde sarı kart gören Davinson Sanchez, Bodrum FK maçında cezalı duruma düştü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 70. dakikasında sarı kart gören Davinson Sanchez, cezalı duruma düştü.
Milli aranın ardından 23 Kasım'da Bodrum FK ile oynayacak sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı stoper görev yapamayacak.
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