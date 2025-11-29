Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

29.11.2025 16:31

Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Resmi Kurum

AA

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, derbinin hazırlıklarına devam etti.

 

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 3 grup halinde pas çalışmasının ardından savunma ve hücum uygulamaları idmanı yaptı.

 

Galatasaray, yarın saat 17.00'deki antermanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram