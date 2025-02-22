Galatasaray'da derbi ikilemi: Muslera mı? Günay mı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Sarı-kırmızılılarda kritik mücadele öncesinde kaleyi kimin koruyacağı ise merak konusu.

Son olarak AZ Alkmaar ile oynanan Avrupa Ligi maçında kalede bulunan Günay Güvenç, önemli kurtarışlara imza atmıştı.

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un henüz derbide kaleyi kime emanet edeceğine karar vermediği öğrenildi.

Deneyimli teknik adam, taktik antrenmanın ardından Muslera ve Günay Güvenç arasında bir karar verecek.

Günay bu sezon sarı-kırmızılı formayla 9 resmi maçta görev alırken, bu mücadelelerin 2'sinde kalesini gole kapattı.

33 yaşındaki filebekçi 12 kez topun ağlara gitmesine engel olamadı.