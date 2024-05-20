Galatasaray'da derbi moralleri bozdu

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya taşındı. RAMS Park'ta kendi taraftarının önünde 21. dakikada Djiku'nun atılmasıyla 10 kişilik rakibine karşı varlık gösteremeyen Galatasaray, rakip kaleye isabetli şut çekemedi.

71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golüyle yıkılan sarı-kırmızılılar, her ne kadar şampiyonluk yarışında son hafta öncesinde hala büyük bir avantaja sahip olsa da, takım oyun olarak hiç umut vermemesi ve rakip kaleye isabetli şut dahi çekememesiyle hem taraftarının hem de camianın tepkisini çekti.



KUTLAMALAR İPTAL OLDU



Beraberliğin dahi şampiyonluk için yeterli olduğu maçta ezeli rakibine kaybeden Galatasaray'ın stattaki kutlama planları da iptal oldu.

Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin saha zeminine inmesi, Fenerbahçeli futbolcuların saha ortasında Fenerbahçe bayrağı açması da camiada tepkiyle karşılandı.

