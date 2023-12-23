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Galatasaray'da derbi öncesi Davinson Sanchez belirsizliği

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı çalıştığı öğrenildi. Teknik heyet ve sağlık ekibi Kolombiyalı stoperin iğneyle oynama ihtimalini değerlendiriyor.

Galatasaray'da derbi öncesi Davinson Sanchez belirsizliği

Trendyol 'in 18. haftasında , 'ye konuk olacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez, bugün takımla birlikte antrenmana katılmazkan bireysel çalışmalarına devam etti.

İĞNEYLE OYNAYABİLİR

Sağlık ekibi ve teknik heyet Davinson'un iğneyle oynama ihtimalini değerlendirirken, Kolombiyalı stoperin oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek.

ZIYECH ANTRENMANDA YER ALDI

Öte yandan sakatlığı bulunan bir diğer isim Hakim Ziyech ise son yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beINSPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

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