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Galatasaray'da derbi öncesi yabancı kontenjanı sorunu: Kadroya alınmadı

Galatasaray forması giyen Yusuf Demir'in Beşiktaş derbisi öncesi yabancı kontenjanı sınırından dolayı 21 kişilik kafileye dahil edilmediği öne sürüldü.

Galatasaray'da derbi öncesi yabancı kontenjanı sorunu: Kadroya alınmadı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında ile Beşiktaş dev derbide karşı karşıya geliyor.

Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların kadrosuna önemli bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'da forma giyen Türk asıllı Avusturya vatandaşı Yusuf Demir'in derbi kadrosuna dahil edilmediği öne sürüldü.

21 yaşındaki futbolcunun yabancı kontenjanı sınırından dolayı kafilede yer almayacağı bildirildi. 

Bu sezon Galatasaray formasıyla 4 resmi maçta 37 dakika süre alan Yusuf, bu mücadelelerde skor veya asist katkısı sağlayamadı.

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