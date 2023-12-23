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Galatasaray'da derbi öncesi Angelino gelişmesi

Galatasaray'da şu ana kadar beklentilerin altında performans sergileyen Angelino, opsiyonun artırılması için Leipzig ile masaya oturdu. İspanyol sol bekin Leipzig'den opsiyon süresine 10 maç daha eklenmesini talep ettiği kaydedildi.

Galatasaray'da derbi öncesi Angelino gelişmesi

'da 20 maçta forma giymesi durumunda 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek olan Angelino, 19 maça ulaşmasının ardından kesik yemişti.

Sarı-kırmızılıların sol beki Angelino, Leipzig ile derbi öncesi satın alma opsiyonu konusunda görüşmelere başladı.


Sabah'ın haberine göre, İspanyol futbolcu Leipzig'den 20 maçlık opsiyonunun 30 maça çıkarılmasını talep etti. 

Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Angelino 1475 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

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