Galatasaray'da devre arasının ilk transferi için rapor istendi: Yıldız isimde sakatlık endişesi!

SAKATLIK ENDİŞESİ Dikkat çeken bir performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu için sakatlık endişesi ortaya çıktı.

Milli aranın sona ermesiyle birlikte yeniden Süper Lig'e odaklanan Galatasaray 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon hem şampiyonluk hem de Avrupa'da başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi çalışmalarına start verdi.

PROBLEM GÖĞÜS KAFESİNDE

Loyola, Independiente'nin milli ara öncesi oynadığı Lanus maçında sakatlığı nedeniyle süre almamıştı. Milli arada ise Şili Milli Takımı'nın oynadığı maçlarda forma giyememişti.



Göğüs kafesinin solunda bir problem yaşadığı yazılan Loyola'nın tedavi sürecinin devam ettiği ifade edildi.

GALATASARAY EK RAPOR İSTEDİ



Galatasaray'ın ise bu transferde temkinli olduğu ve oyuncunun sağlık durumuna ilişkin ek rapor istediği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon Independiente ile 39 maça çıkan Felipe Loyola, 7 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.