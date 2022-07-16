Galatasaray'da Diagne, transfer görüşmeleri yapmak için kamptan ayrıldı

Haberler - Anadolu Ajansı 16.07.2022 - 17:01 | Son Güncelleme : 16.07.2022 - 17:02
Mbaye Diagne, Galatasaray kampından ayrıldı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgeye göre, sözleşmesi sezon sonu bitecek 30 yaşındaki forvet, transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a döndü.
Galatasaray, Diagne'yi 2018-2019 sezonu devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna dahil etmişti.
Mbaye Diagne'nin Fatih Karagümrük ile görüşeceği öğrenildi.
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