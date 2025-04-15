Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yapılacak

Galatasaray Kulübünde nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenecek ve saat 13.30'da başlayacak.



Toplantıda 1 Haziran 2024-28 Şubat 2025 dönemine ilişkin 9 aylık finansal raporla ilgili sunum yapılacak.

