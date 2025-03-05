Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefindeki Cuesta'dan dikkat çeken karar
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve şu ana kadar gösterdiği performansla taraftarların olumsuz eleştirilerine maruz kalan Carlos Cuesta kendini kanıtlamak için harekete geçti.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan ve şampiyonluk yarışında takılan Galatasaray'da yeni transfer Carlos Cuesta, tepkilerin hedefindeki isim olmuştu.
Kasımpaşa maçında penaltıya sebebiyet veren ve sarı - kırmızılılara geldiği günden bu yana ortaya koyduğu oyunla taraftarların sert şekilde eleştirdiği Kolombiyalı stoperin moralinin bozuk olduğu ve milli takımdan da arkadaşı olan Davinson Sanchez'in kendisine destek olmaya çalıştığı kaydedildi.
İZİN GÜNÜNDE DE ÇALIŞTI
Geçtiğimiz günü izinli geçiren futbolcuların yanı sıra 25 yaşındaki stoper flaş bir karar aldış. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Cuesta, izin gününde de çalışmalarını sürdürdü ve bireysel antrenmanlarına devam etti.
Carlos Cuesta'nın performansını yukarı çekerek Galatasaray formasıyla kendini kanıtlamak istediği ifade edildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maçta forma giyen Cuesta, 415 dakika süre buldu.
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