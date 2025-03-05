Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefindeki Cuesta'dan dikkat çeken karar

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan ve şampiyonluk yarışında takılan Galatasaray'da yeni transfer Carlos Cuesta, tepkilerin hedefindeki isim olmuştu.



Kasımpaşa maçında penaltıya sebebiyet veren ve sarı - kırmızılılara geldiği günden bu yana ortaya koyduğu oyunla taraftarların sert şekilde eleştirdiği Kolombiyalı stoperin moralinin bozuk olduğu ve milli takımdan da arkadaşı olan Davinson Sanchez'in kendisine destek olmaya çalıştığı kaydedildi.

