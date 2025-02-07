Galatasaray'da Eren Elmalı defteri kapandı: Sürpriz sol bek adayı ortaya çıktı

Galatasaray, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı için bir süredir pazarlık halindeydi ancak Karadeniz ekibiyle milli oyuncu için anlaşma zemini sağlanamadı.

Sarı-kırmızılılarda Elmalı defteri kapanırken, alternatif arayışları sürüyor.

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın Alanyaspor forması giyen Yusuf Özdemir ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Akdeniz ekibinin altyapısında forma giyen ve 2021 yılında profesyonel olan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 22 resmi maçta 2 gol sevinci yaşayıp, 2 asistlik katkı verdi.

Yusuf Özdemir'in Alanyaspor ile 2027-28 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.