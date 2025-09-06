Galatasaray'da Eyüpspor hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla tamamlandı.



Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

