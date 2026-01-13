Galatasaray'da Fatih Terim sesleri. "Tek çözüm budur"

“ÇÖZÜM FATİH TERİM'DİR”

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Hamamcıoğlu, "Ara transfer döneminde bazı yöneticilerin kendi imajlarını geçici olarak düzeltmek adına plansız ve programsız şekilde Galatasaray’ın parasını saçmasına tanıklık edeceğiz. Liyakatsiz kişilerin para karşılığı oturdukları koltuklardan, kulübün itibarına daha fazla zarar vermeden bir an önce ayrılmaları en doğru hareket olacaktır. Sportif A.Ş.'de eksik olan futbol aklı için çözüm Fatih Terim'dir."ifadelerini kullandı.