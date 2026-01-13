Galatasaray'da Fatih Terim sesleri. "Tek çözüm budur"
13.01.2026 15:21
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'da Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye karşı alınan 2-0'lık yenilgi ve transfer pazarındaki sessizlik sonrası çarpıcı bir öneri geldi.
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların kupayı ezeli rakibine kaptırması ve transfer dönemindeki sessizliği sonrası camiada eleştiri sesleri yükselmişti.
Ara transfer döneminde henüz takviyesi bulunmayan Galatasaray'da eski divan kurulu başkanı ve eski başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan dikkat çeken bir öneri geldi.
Eşref Hamamcıoğlu.
“ÇÖZÜM FATİH TERİM'DİR”
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Hamamcıoğlu, "Ara transfer döneminde bazı yöneticilerin kendi imajlarını geçici olarak düzeltmek adına plansız ve programsız şekilde Galatasaray’ın parasını saçmasına tanıklık edeceğiz. Liyakatsiz kişilerin para karşılığı oturdukları koltuklardan, kulübün itibarına daha fazla zarar vermeden bir an önce ayrılmaları en doğru hareket olacaktır. Sportif A.Ş.'de eksik olan futbol aklı için çözüm Fatih Terim'dir."ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Fatih Terim.
GALATASARAY İLE 17 KUPA KAZANDI
Galatasaray ile dört farklı dönemde 17 kupa kazanan 72 yaşındaki teknik adam, son olarak Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Shabab'ı çalıştırmıştı.