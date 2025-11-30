Galatasaray'da Fenerbahçe öncesi son durum! Osimhen, Yunus Akgün ve Mario Lemina
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da son durum...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, maçın taktik organizasyonuyla sona erdi.
Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisi öncesi son antrenmanda yer aldı.
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Yunus Akgün, takımla birlikte çalıştı:
Galatasaray Futbol Takımı, 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadı'nda Fenerbahçe ile saat 20.00'de karşılaşacak.