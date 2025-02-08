Galatasaray'da Frankowski transferinde sona doğru

Galatasaray devre arasında şu ana kadar kadrosuna dört yeni ismi transfer etti.

FRANKOWSKI'DE SONA DOĞRU

Sarı-kırmızılılar bek bölgesine takviye yapmak isterken girişimlerini hızlandırdı.

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'ın Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski transferinde sona yaklaştığı öne sürüldü.

Sarı-kırmızılıların Polonyalı sağ bek için yaptığı 5 milyon euroluk teklifte artışa gittiği ve Fransız ekibin de olumlu yaklaştığı kaydedildi.

SOL BEK ADAYLARI

Sol bek transferinde ise Galatasaray Eren Elmalı için indirim beklerken, Rangers'tan Rıdvan Yılmaz ve Alanyaspor'dan Yusuf Özdemir'in listedeki diğer isimler olduğu vurgulandı.

EREN ELMALI İÇİN ÖDEME SORUNU

Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı transferindeki sorunun ödeme planıyla ilgili olduğu ve sarı-kırmızılıların milli futbolcunun bonservisini beş taksitle ödemek istererken, bordo-mavililerin ise bu bedeli tek seferde talep etmesinden problemin kaynaklandığı kaydedildi.