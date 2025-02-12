Galatasaray'da Frankowski ve Jakobs'un bonservisi Zaniolo'dan

Galatasaray, sezon başında Monaco'dan 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Ismail Jakobs'u ve ara transfer döneminde ise Przemyslaw Frankowski'yi kiraladı.

Polonyalı futbolcunun ise zorunlu satın alma opsiyonunun 7 milyon euro olduğu açıklandı.

BONSERVİSLER ZANIOLO'DAN

Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların Jakobs ve Frankowski transferi için bu iki transfer için kaynağı ise Nicolo Zaniolo'nun satışından yaratacağı belirtildi.

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz günlerde Atalanta ile kiralık sözleşmesini feshederek Fiorentina'ya kiralanmıştı.

Zaniolo, İtalyan ekibinde maçların yüzde 60'ında forma giymesi durumunda 15,5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

Galatasaray ise bu parayla Jakobs ve Frankowski'nin bonservisini alacak.