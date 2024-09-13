NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray'da Futbol Direktörü Cenk Ergün istifa etti

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, sarı-kırmızılı yönetim kurulundaki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Galatasaray'da Futbol Direktörü Cenk Ergün istifa etti

Yönetim Kurulu üyesi Ali Yüce'nin ardından Futbol Direktörü Cenk Ergün de istifa ettiğini açıkladı.

Ergün'ün açıklaması şu şekilde: 

"Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. 

İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. 

Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım." 

Galatasaray'da Futbol Direktörü Cenk Ergün istifa etti - 1
Cenk Ergün kimdir? Galatasaray'da futbol direktörlüğünden istifa eden Cenk Ergün hangi görevlerde bulundu?

Cenk Ergün kimdir? Galatasaray'da futbol direktörlüğünden istifa eden Cenk Ergün hangi görevlerde bulundu?

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...