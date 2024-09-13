Galatasaray'da Futbol Direktörü Cenk Ergün istifa etti

Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Ali Yüce'nin ardından Futbol Direktörü Cenk Ergün de istifa ettiğini açıkladı.

Ergün'ün açıklaması şu şekilde:

"Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.

İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum.

Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım."