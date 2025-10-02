Galatasaray'da futbolculara Liverpool ödülü: İşte dağıtılacak prim

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. hafta maçında İngiliz devi Liverpool 'u konuk etmişti. RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Bu skorla birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Galatasaray , Liverpool'a da ilk mağlubiyetini tattırmıştı.

Galatasaray Yönetimi, karşılaşmanın ardından soyunma odasına inerek tarihi bir zafer kazanan futbolcuları tebrik etmişti.

DAĞITILACAK PRİM BELLİ OLDU



Sarı-kırmızılı yönetimin, futbolcularla görüşerek prim sözü verdiği öğrenilmişti.



Sabah'ın haberine göre Galatasaray Yönetimi, UEFA'dan gelecek olan 2 milyon 100 bin euro'luk galibiyet priminin yarısını futbolculara prim olarak dağıtacak.

