NTV.COM.TR

Galatasaray'da futbolculara Liverpool ödülü: İşte dağıtılacak prim

Liverpool'u 1-0 mağlup ederek tarihi bir zafer elde eden Galatasaray'da futbolculara verilecek prim belli oldu.

Galatasaray'da futbolculara Liverpool ödülü: İşte dağıtılacak prim

, UEFA lig etabı 2. hafta maçında İngiliz devi 'u konuk etmişti.

RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Bu skorla birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan , Liverpool'a da ilk mağlubiyetini tattırmıştı.

Galatasaray'da futbolculara Liverpool ödülü: İşte dağıtılacak prim - 1 Galatasaraylı futbolcular, Liverpool maçında alınan galibiyeti böyle kutlamıştı.

Yönetimi, karşılaşmanın ardından soyunma odasına inerek tarihi bir zafer kazanan futbolcuları tebrik etmişti.

DAĞITILACAK PRİM BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı yönetimin, futbolcularla görüşerek prim sözü verdiği öğrenilmişti.

Sabah'ın haberine göre Yönetimi, UEFA'dan gelecek olan 2 milyon 100 bin euro'luk galibiyet priminin yarısını futbolculara prim olarak dağıtacak.

Galatasaray'da futbolculara Liverpool ödülü: İşte dağıtılacak prim - 2 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

HEM PRİM HEM İZİN

Primin yanı sıra Teknik Direktörü Okan Buruk'un da futbolculara 10 gün sonra ilk kez izin vermesiyle birlikte takımın oldukça mutlu olduğu belirtildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...