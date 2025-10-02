Galatasaray'da futbolculara Liverpool ödülü: İşte dağıtılacak prim
Liverpool'u 1-0 mağlup ederek tarihi bir zafer elde eden Galatasaray'da futbolculara verilecek prim belli oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. hafta maçında İngiliz devi Liverpool'u konuk etmişti.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
Bu skorla birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Galatasaray, Liverpool'a da ilk mağlubiyetini tattırmıştı.
Galatasaray Yönetimi, karşılaşmanın ardından soyunma odasına inerek tarihi bir zafer kazanan futbolcuları tebrik etmişti.
DAĞITILACAK PRİM BELLİ OLDU
Sarı-kırmızılı yönetimin, futbolcularla görüşerek prim sözü verdiği öğrenilmişti.
Sabah'ın haberine göre Galatasaray Yönetimi, UEFA'dan gelecek olan 2 milyon 100 bin euro'luk galibiyet priminin yarısını futbolculara prim olarak dağıtacak.
HEM PRİM HEM İZİN
Primin yanı sıra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da futbolculara 10 gün sonra ilk kez izin vermesiyle birlikte takımın oldukça mutlu olduğu belirtildi.
- Etiketler :
- Şampiyonlar Ligi
- Galatasaray
- Liverpool