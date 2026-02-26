Galatasaray'da gecenin kahramanı Osimhen'den maç sonu itiraf. "Hayal kırıklığı oldu ama turu hak ettik"
26.02.2026 02:04
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında İtalya Ligi Serie A ekibi Juventus ile karşılaştı.
Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası Juventus'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Uzatmalara giden karşılaşmada sarı-kırmızılılar Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle skoru 3-2'ye getirdi.
Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, toplamda 7-5'lik üstünlük sağladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.
Maçın oyuncusu seçilen Galatasaraylı Victor Osimhen, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaraylı futbolcuların Juventus maçında atılan ilk gol sonrası yaşadığı sevinç.
İşte Nijeryalı futbolcunun sözleri:
"TURU HAK ETTİK, JUVENTUS'U TEBRİK EDERİZ"
"Bu maç baştan itibaren hayal kırıklığına uğrattı. Juventus'u tebrik ederiz, bizi çok zorladılar. 10 kişi bile çok zorladılar ve 2 gol attılar. Golümden ve yaptıklarımdan mutluyum. Çalışmamız gereken çok şey olduğunun farkındayız. Juventus kazanmayı hak etti ama biz de turu hak ettik."
Galatasaraylı Eren Elmalı ve Victor Osimhen'in gol sevinci.
"TARAFTARLAR SAYESİNDE TUR ATLADIK"
"En zor anda bile taraftar yanımızdaydı. Galatasaray taraftarı bu mutluluğu sonuna kadar hak ediyor. Gerideyken bile bize destek olmayı bırakmadılar. Onlar sayesinde turu atladık diyebiliriz. Onların desteğine çok ihtiyacımız var ve her adımda yanımızda olacaklarına eminiz."