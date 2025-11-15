Galatasaray'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, salonda kuvvet çalışmasıyla başladı.

Sahada topla ısınma ve 4 grup halinde 4'e 1 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dört takımlı turnuvanın ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 16 Kasım Pazar günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.