15.11.2025 16:26

Galatasaray'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor
Galatasaray, Gençlerbirliği ile Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

 

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, salonda kuvvet çalışmasıyla başladı.

 

Sahada topla ısınma ve 4 grup halinde 4'e 1 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dört takımlı turnuvanın ardından çift kale maçla sona erdi.

 

Galatasaray, 16 Kasım Pazar günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

