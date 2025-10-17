Galatasaray'da genel kurul yapılacak

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yarın gerçekleştirilecek.



Sarı-kırmızılı kulübün 11 Ekim 2025 Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen genel kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için yarına ertelendi. Haliç Kongre Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.00'da başlayacak.

İBRA OYLAMASI YAPILACAK



Genel kurulda 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki faaliyet raporu sunulacak.



Aynı döneme ait denetim kurulu raporu okunacak. Yönetim ve denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak.