Galatasaray'da geri dönen Icardi, takımdan ayrı çalıştı

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.



Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Çalışma, çift kale maçla sona erdi.



Ülkesi Arjantin'den dönen ve uzun bir sakatlık sürecinden çıkan yıldız santrfor Mauro Icardi, planlanan program dahilinde fizyoterapistler eşliğinde saha ve salonda çalıştı.



Galatasaray, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.

