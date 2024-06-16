Galatasaray'da gidecek isimler netleşiyor: İlk yolcu Halil Dervişoğlu

Sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu.



Sarı kırmızılılarda kiralık süresi sona eren ve takıma dönen isimlerden biri olan Halil Dervişoğlu için Okan Buruk'un gönderilmesine karar verdiği iddia edildi.



Fanatik'te yer alan habere göre Dervişoğlu, Galatasaray'ın yeni sezon planlarında yer almıyor.

SÜPER LİG EKİPLERİYLE GÖRÜŞÜYOR



Bu doğrultuda kendisine kulüp bulması istenen futbolcu birçok Süper Lig ekibi ile temas halinde.

Dervişoğlu sezonu Hatayspor'da tamamlamıştı.