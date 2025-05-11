Galatasaray'da gözler Türkiye Kupası finaline çevrildi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.



İki grup halinde 6'ya 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda, topa sahip olma çalışmaları üzerinde durulduğu aktarıldı. Antrenmanın, çift kale maçla sona erdiği bildirildi.



Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.