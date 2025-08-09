Galatasaray'da Günay Güvenç'ten yeni kaleciye mesaj: "Ben savaşa hazırım"

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi.



Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Eren Elmalı ve 12 ile 45+12. dakikalardaki penaltılarla Barış Alper Yılmaz kaydetti.



Sarı-kırmızılılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan kaleci Günay Güvenç, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"YENİ BAŞARILAR İSTİYORUZ"



İyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyen tecrübeli eldiven, "Öncelikle yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk futbolu için güzel bir sezon olur. Burada, bu kulüpte çok güzel yıllar geçirdim. Başlangıçlar zordur. Kazanmak istiyorduk. İyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Bugün de bunun ilk adımı oldu. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.