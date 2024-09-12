Galatasaray'da Hakim Ziyech sakatlandı: Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak

Galatasaray Spor Kulübü, Hakim Ziyech'in sakatlandığını açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;



"Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Fas Milli Takımı’nın Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Hakim Ziyech’in tedavisine başlanmıştır."

DERBİYİ KAÇIRACAK

Sağ üst arka adalesinde yırtık tespit edilen yıldız oyuncu gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisini de kaçıracak.

Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı maçta sakatlanan Ziyech'in tedavisi en az 3 hafta sürecek.

31 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı kırmızılı formayı 4 kez giydi.

