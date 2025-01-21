Galatasaray'da Hatipoğlu'ndan açıklama: "Yarın bir transfer yapabiliriz"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Lig uzun bir maraton, Avrupa’da öyle. Hedeflerimizde değişiklik yok. Hem ligde şampiyon olacağız hem de Avrupa’da final oynamak istiyoruz. İki kulvarda da namağlup devam ediyoruz. Sezonun yarısını bu oyuncularla başarılı bir şekilde geçtik. Bugün berabere kaldık ama haftaya Ajax'ı yenerek ilk 8'e kalacağız.

"TRANSFERDE KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Galatasaray ihtiyacı olan transferleri bu dönem yerine getirecek. Kimsenin şüphesi olmasın. İyi bir takımımız var, daha iyi olması için takviyeler yapacağız. Olumlu gidiyor. İsim vererek yönlendirme yapmak istemiyorum. Bugün konuşmamız gereken transfer değil hedeflerimize doğru ilerlemek ve Galatasaray forması terleten oyuncularımıza sahip çıkmaktır.

"BU DÖNEMDE LAZIM OLAN TAKVİYELERİ YAPACAĞIZ"

Transfer her an olabilir. Yarın bir transfer yapabiliriz. Hafta sonuna kadar birkaç transfer yapabiliriz. Ancak böyle süreye bağlı kalmanın anlamı yok. Kadromuzu güçlendirmek için belirlediğimiz eksikleri tamamlamak için çalışıyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Belli noktalara gelmiş önemli transfer hamlelerimiz var. Lazım olan takviyeleri bu dönemde yapacağız.

AHMED KUTUCU TRANSFERİ NE DURUMDA?

Buradan açıklama yapmak istemiyorum. Kimsenin şüphesi olmasın. İyi bir takımımız var, daha iyi olması için takviyeler yapacağız. Olumlu gidiyor. İsim vererek yönlendirme yapmak istemiyorum. Bugün konuşmamız gereken transfer değil hedeflerimize doğru ilerlemek ve Galatasaray forması terleten oyuncularımıza sahip çıkmaktır.

MUSLERA YANITI

Muslera'nın ne kadar önemli oyuncu olduğunu anlatmak zorunda kalsam kendimden utanırım. Ligde 428 maça çıkmış, Galatasaray'ın 7 şampiyonluğunda bizzat emeği olan kaptanımızdan bahsediyoruz. Ligde en fazla maç oynayan oyuncu rekorunu kıracak Muslera, geçen hafta egale etti. Çok büyük bir oyuncumuz. Kendisine bu kadar çok maçta çok şey borçluyuz. Onun ne kadar büyük oyuncu olduğunu tüm Galatasaray camiası ve taraftarlar biliyoruz. Yapmamız gereken efsanemize sahip çıkmak. Ta Ali Sami Yen'den gelen, genlerimizden gelen oyuncularımıza destek olmak, sahip çıkmak, itici güç olmak.

TARAFTARA ÇAĞRI

Cumartesi günü 50 bin aslanla tüm oyuncularımıza, başta kaptanımız Muslera'ya en büyük desteği verecektir. Bugün onları mutlu edemedik, bir takım tepkiler oldu. Mutsuzluğun getirdiği geçici ve anlık bir tepkidir. Bizim taraftarımız, kendi oyuncusunu protesto etmez, gereken desteği verir. Bugün böyle olduğunu cumartesi günü dünya alem görecek.

"DİMDİK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Galatasaray 50 bin aslanı her türlü buraya getirir. Kimsenin şüphesi olmasın. Bugün bizim bu ortamdan kendilerine avantaj çıkaracağını düşünenler Cumartesi günü ve haftaya Perşembe Ajax maçında tekrar hüsrana uğraayacaklar. Dimdik yolumuza devam edeceğiz."