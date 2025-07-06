Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman koşu çalışmasıyla başladı.



Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı varyasyonlu oyunla sona erdi.



Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.