Galatasaray'da hedef büyüdü, başkan açıkladı: "Şampiyonlar Ligi kupasını almak hedeflerimizden bir tanesi"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğa ulaşmak için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.



Ligde ilk yarının sona erdiğini aktaran Özbek, "Süper Lig’de devre arasına girdik. Çetin bir sezon geçiyor. Hedefimiz olan 26. şampiyonluk için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir transfer dönemine giriyoruz. Çalışmalarımız çok yoğun geçiyor." dedi.



Kulübün önemli bir tesisleşme faaliyeti içinde olduğunu belirten Özbek, "Galatasaray’ı yönetirken önemsediğimiz birkaç husus ve belirlediğimiz hedefler var. Bunların başında tesisleşme geliyor. Futbolu Florya’dan Kemerburgaz’a taşıdık. Altyapı tesislerinin de inşaatına başladık. Onu da en kısa zamanda bitireceğiz. Galatasaray’a yakışır, modern bir tesis olarak Kemerburgaz hizmet vermeye devam edecek. Mart ayında stadın hemen yanında yapmayı düşündüğümüz salon sporlarına hizmet edecek tesisimizin de temelini atacağız. Bunu çok önemsiyorum. Eğer bir dünya kulübü olma hedefiniz varsa, Galatasaray’ı önümüzdeki yüzyıllara taşımak istiyorsanız, tesislerinizin döneme yakışır seviyede olması lazım. Onun için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.



“ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI ALMAK HEDEFLERİMİZDEN BİR TANESİ”



Başkan Özbek, kulübün hedeflerinden birinin de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu vurguladı.

Galatasaray'ın yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedeflediğini dile getiren Özbek, "Galatasaray’ın yarıştığı her yerde şampiyon olma hedefi vardır. Elbette Şampiyonlar Ligi kupasını almak hedeflerimizden bir tanesi. Böyle bir hedef koymadan Galatasaray’ın sahaya çıkacağını düşünmek yanlış. Mümkün olan en kısa sürede bu hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Sürdürülebilir bir finansal yapı ve sportif başarı çizgisi yakalamak istiyoruz. Saman alevi gibi bir sene başarı yakalayıp senelerce oralardan uzak kalmak istemiyoruz. Stabiliteyi getirmeyi hedefliyoruz. Belli bir performansı yakalamamız lazım. Kurduğumuz takıma bakınca amacımızı görürsünüz. Bu hedeften hiçbir zaman şaşmayız." diye konuştu.

“YASA DIŞI BAHİSLE GALATASARAY’IN HİÇBİR İŞİ OLMAZ”



Özbek, Galatasaray Kulübünün yasa dışı bahisle ilişkilendirilemeyeceğini söyledi.



Özbek, daha önce anlaşma imzaladıkları ve yasa dışı bahisle ilişkilendirildiği için iptal ettikleri sponsorlukla ilgili şöyle konuştu:



“Galatasaray Kulübünün bahisle ne ilişkisi olabilir? Bir haber sitesi üzerinden sponsorluk yaptık. Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ‘Yapabilir miyiz?’ diye sorduk. TFF, ‘Yapabilirsiniz.’ deyince yaptık. Ertesi gün Federasyon fikrini değiştirdi, ‘Yapamazsınız. Bu yasaklı bir site.’ dedi. Biz de aynı gün sözleşmeden çıktık. Galatasaray’ın kursağından 5 kuruş para girmemiştir, en ufak menfaat sağlamamıştır. Bahisle ilgili bizim takımımızdan da olan bazı futbolcularla ilgili yürütülen bir soruşturma var. Futbolcuların bahis oynaması yasak. Oynayan, tespit edilen kardeşlerimiz disiplin cezalarını aldılar. Cezasını çeken adamı tartışmaya gerek yok. Kamunun hedefinde yasa dışı bahsin önemi var. Orada da Galatasaray’ı bununla ilişkilendirmeye çalışmak abesle iştigal. Galatasaray camiasında bununla ilişkili kimse yok. Yapılan yorumlara bakınca bir dönem de ‘Karaborsa bilet’ dediler. Hatta Osimhen transferindeki 75 milyon avroyu karaborsa bilet satışına bağladılar. Buna bakınca yapılan yakıştırmaların ve ithamların ne anlama geldiği, ne amaçladığı çok kolaylıkla anlaşılabilir. Yasa dışı bahisle Galatasaray’ın hiçbir işi olmaz. Bahis oynayan sporcular zaten cezalarını almıştır. Kimse Galatasaray’ı bu işlerle ilişkilendirmeye kalkmasın. Bizim bu taraklarda bezimiz yok.”