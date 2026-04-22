Galatasaray'da hedef iki kupa. İlk 11 belli oldu
22.04.2026 19:18
Galatasaray 2 kupa hedefi için bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya çıkacak. Sarı kırmızılılar, çeyrek finalde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Galatasaray hem Süper Lig'de hem Türkiye Kupası'nda hedefini sürdürüyor.
Sarı kırmızılılar, çeyrek finalde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Rams Park'taki mücadele saat 20:30'da başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk'un pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde rotasyonlu bir kadroyu sahaya çıkarması bekleniyor.
İki takım geçen hafta sonu ligde karşılaşmış, Galatasaray Ankara'da 2-1 kazanmıştı.
Hakem Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği maçı kazanan taraf, yarı finalde Samsunspor - Trabzonspor eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.