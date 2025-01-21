Galatasaray'da hedef ilk 8! Galatasaray Dinamo Kiev karşısında, İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki final hayali için ilk 8 peşinde. İlk 6 haftayı 12 puanla altıncı sırada tamamlayan Sarı kırmızılılar, Dinamo Kiev'i saat 18.30'da konuk edecek.



Son 16 turuna doğrudan yükselmeyi hedefleyen Okan Buruk'un ekibinde iki eksik var.



Sezonu kapatan Mauro Icardi ve UEFA listesinde bulunmayan Rolland Sallai kadroda yok. Tedavisinde son aşamaya gelen Gabriel Sara'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.



Galatasaray'ın sahaya Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Kerem; Yunus, Mertens, Barıl Alper ve Osimhen on biriyle çıkması bekleniyor.



Teknik Direktör Okan Buruk, ilk 6 maçında puanla tanışamayıp son sıraya demir atan rakipleri karşısında rehavet uyarısı yaptı. buruk, "Rakibimizin şu an Avrupa Ligi'nde bulunduğu yer bizi aldatmasın. Hiç kaybetmediler. Rakibimizin tabi ki iyi bir takım. Galibiyet elde etmek istiyoruz " dedi.



Rams Park'taki mücadeleyi Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.