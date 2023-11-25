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Galatasaray'da hedef lige galibiyetle dönmek: Muhtemel 11

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Galatasaray'da hedef lige galibiyetle dönmek: Muhtemel 11

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'da hedef, milli ara sonrası lige galibiyetle dönmek.

Okan Buruk'un öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Ligde oynadığı 12 maçta 10 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan sarı-kırmızılılar, topladığı 31 puanla haftaya Fenerbahçe'nin averajla arkasında ikinci sırada giriyor.

Sarı-kırmızılılarda sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

CEZA SINIRINDA 2 OYUNCU

Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera ve Davinson Sanchez sarı kart ceza sınırında.

Oynadığı son 4 maçı kaybeden Alanyaspor ise topladığı 10 puanla 17. basamakta.

HAKEMLER

RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek.

Galatasaray-Alanyaspor maçının VAR hakemi olarak Serkan Tokat görev yapacak. Mücadelenin AVAR hakemleri ise Alper Çetin ile Kerem Ersoy.

MUHTEMEL 11

Galatasaray:

Muslera; Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan-Torreira, Oliveira-Zaha, Ziyech, Kerem ve Icardi.

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