Galatasaray'da hedef lige galibiyetle dönmek: Muhtemel 11

Galatasaray'da hedef, milli ara sonrası lige galibiyetle dönmek.



Okan Buruk'un öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.



Ligde oynadığı 12 maçta 10 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan sarı-kırmızılılar, topladığı 31 puanla haftaya Fenerbahçe'nin averajla arkasında ikinci sırada giriyor.



Sarı-kırmızılılarda sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.



CEZA SINIRINDA 2 OYUNCU



Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera ve Davinson Sanchez sarı kart ceza sınırında.



Oynadığı son 4 maçı kaybeden Alanyaspor ise topladığı 10 puanla 17. basamakta.

HAKEMLER



RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek.



Galatasaray-Alanyaspor maçının VAR hakemi olarak Serkan Tokat görev yapacak. Mücadelenin AVAR hakemleri ise Alper Çetin ile Kerem Ersoy.



MUHTEMEL 11



Galatasaray:



Muslera; Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan-Torreira, Oliveira-Zaha, Ziyech, Kerem ve Icardi.

