Galatasaray'da hedef Morata sonrası Lemina

Galatasaray'da hedef Alvaro Morata sonrası Mario Lemina. 31 yaşındaki oyuncu ile Türkiye'ye dönüşü konusunda anlaşma sağladı.

Galatasaray, Gabonlu orta sahanın kulübü Wolverhampton ile bonservis pazarlığı yapıyor.

KADRO DIŞI KALDI

Lemina geçtiğimiz haftalarda teknik direktörü Vitor Pereira ile yaşadığı sorun nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

İngiliz ekibine 2 sene önce 11 milyon euro'ya transfer olan Lemina, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.