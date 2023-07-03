NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray'da hedef Rashica

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Milot Rashica'nın bonservisi için pazarlıklara devam ediyor.

Galatasaray'da hedef Rashica

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Championship ekibi Norwich City, Milot Rashica için yaklaşık 10 milyon euro istiyor.

, yaptığı ilk teklifte 6 milyon euro'ya kadar çıktı. Taraflar arasındaki pazarlık sürüyor.

KARARINI İLETTİ

Okan Buruk'un kesin olarak kadroda kalmasını istediği 27 yaşındaki Rashica, İngiliz kulübüne kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini iletti.

Norwich City ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Rashica, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Sassuolo'dan kiralanan Kaan Ayhan'ın da bonservisini almıştı.

İngiliz devi Chelsea'de Mauricio Pochettino dönemi

İngiliz devi Chelsea'de Mauricio Pochettino dönemi

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...