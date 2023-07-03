Galatasaray'da hedef Rashica

Championship ekibi Norwich City, Milot Rashica için yaklaşık 10 milyon euro istiyor.



Galatasaray, yaptığı ilk teklifte 6 milyon euro'ya kadar çıktı. Taraflar arasındaki pazarlık sürüyor.

KARARINI İLETTİ



Okan Buruk'un kesin olarak kadroda kalmasını istediği 27 yaşındaki Rashica, İngiliz kulübüne kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini iletti.

Norwich City ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Rashica, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Sassuolo'dan kiralanan Kaan Ayhan'ın da bonservisini almıştı.