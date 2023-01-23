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Galatasaray'da hedef Süper Lig rekoru

Süper Lig'de üst üste 9 maç kazanarak zirveye yerleşen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fatih Terim ve Mustafa Denizli gibi kulüp efsanelerini yakaladı. Tarihinin en uzun galibiyet serisine ulaşan Sarı kırmızılıların yeni hedefi, Beşiktaş'ın 13 maçlık Süper Lig rekorunu egale etmek.

Galatasaray'da hedef Süper Lig rekoru

'de üst üste 9 galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştıran , tarihinin en başarılı serisini yaşıyor.

Antalyaspor'u 2-1 yenerek son 9 maçta 27 puan toplayan Okan Buruk'un ekibi, Mustafa Denizli yönetimindeki 87-88 ve Fatih Terim yönetimindeki 2011-2012 sezonlarındaki rekorunu tekrarladı.

Söz konusu iki sezonda da şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın sıradaki hedefi Süper Lig rekoru.

BEŞİKTAŞ'I GERİDE BIRAKACAK

Sarı kırmızılılar sıradaki 5 maçında da galibiyete ulaşırsa, Beşiktaş'ın üst üste 13 maç kazandığı 59-60 sezonu rekorunu geride bırakacak.

Galatasaray 5 maçlık periyotta, Giresunspor, Ümraniyespor, Trabzonspor, Gaziantep ve Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Okan Buruk'un ekibi ligdeki son puan kaybını, 23 Ekim'deki 2-2'lik Alanyaspor beraberliğiyle yaşamıştı.

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