Galatasaray'da hedef Süper Lig rekoru

Süper Lig'de üst üste 9 galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştıran Galatasaray, tarihinin en başarılı serisini yaşıyor.



Antalyaspor'u 2-1 yenerek son 9 maçta 27 puan toplayan Okan Buruk'un ekibi, Mustafa Denizli yönetimindeki 87-88 ve Fatih Terim yönetimindeki 2011-2012 sezonlarındaki rekorunu tekrarladı.



Söz konusu iki sezonda da şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın sıradaki hedefi Süper Lig rekoru.

BEŞİKTAŞ'I GERİDE BIRAKACAK



Sarı kırmızılılar sıradaki 5 maçında da galibiyete ulaşırsa, Beşiktaş'ın üst üste 13 maç kazandığı 59-60 sezonu rekorunu geride bırakacak.



Galatasaray 5 maçlık periyotta, Giresunspor, Ümraniyespor, Trabzonspor, Gaziantep ve Kasımpaşa ile karşılaşacak.



Okan Buruk'un ekibi ligdeki son puan kaybını, 23 Ekim'deki 2-2'lik Alanyaspor beraberliğiyle yaşamıştı.



Beşiktaş'tan Mete Kalkavan tepkisi Haberi Görüntüle