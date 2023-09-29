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Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri başlıyor: İlk hedef Sacha Boey'in sözleşmesi

Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri başlıyor. Sarı-kırmızılıların ilk hedefinde Sacha Boey var.

Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri başlıyor: İlk hedef Sacha Boey'in sözleşmesi

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'da iç transfer görüşmeleri başlıyor.

Sarı-kırmızılılar, takımın vazgeçilmezi Sacha Boey'in sözleşmesini yenilemeyi planlıyor. Yönetim, Fransız sağ bekin maaşını yükselterek 2025'te bitecek kontrat süresini de uzatacak.

NELSSON'UN MAAŞINDA İYİLEŞTİRME

Galatasaray, Victor Nelsson'un maaşında da iyileştirme yapabilir. Danimarkalı stoperin 2026'ya dek sözleşmesi bulunuyor.

Sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek Fernando Muslera ve Dries Mertens için alınacak karar içinse ligin ikinci yarısı beklenecek.

Haziran ayında 38 yaşına girecek Muslera, Galatasaray'da 13. sezonunu geçiriyor. Uruguaylı kaleci bu süreçte 469 maça çıkarken, 168 maçta kalesini gole kapattı.

Fernando Muslera, bir de penaltıdan gol kaydetti.

Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri başlıyor: İlk hedef Sacha Boey'in sözleşmesi - 1
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