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Galatasaray'da Icardi 4 maçtır suskun

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 4 resmi maçı boş geçti.

Galatasaray'da Icardi 4 maçtır suskun

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'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yaptı.

Icardi, sonrasında oynanan Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayamadı.

Icardi, bu süreçte Bayern Münih ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı.

Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki ilk 7 maçında 5 gol bulmuştu.

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

Galatasaray'da Icardi 4 maçtır suskun - 1
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