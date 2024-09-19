Galatasaray'da Icardi antrenmanlara başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 6'ıncı haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.



Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ile orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.



Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro İcardi antrenmanda yer aldı.



Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

İCARDİ FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Arjantin'de tedavisini tamamlayan ve İstanbul'a dönen Icardi'nin derbide oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu.

Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep maçının ardından, "Mauro Icardi'nin tedavisi devam ediyor, şu anda oynayabilecek durumda değil. Oynaması için çok erken. En az 1 hafta 10 gün süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.