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Galatasaray'da Icardi, Jakobs ve Kaan forma giyemeyecek

Galatasaray'da Icardi, Jakobs ve Kaan Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Icardi, Jakobs ve Kaan forma giyemeyecek

Lider , Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yanı sıra Kaan Ayhan ile Ismail Jakobs, Eyüpspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

SANCHEZ DÖNÜYOR

Cezası nedeniyle 13. haftadaki Sipay Bodrum FK maçında süre alamayan Davinson Sanchez ligde formasına kavuşacak.

Galatasaray'da tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Abdülkerim, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 15. haftadaki Net Global Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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