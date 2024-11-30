Galatasaray'da Icardi, Jakobs ve Kaan forma giyemeyecek
Galatasaray'da Icardi, Jakobs ve Kaan Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.
Ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yanı sıra Kaan Ayhan ile Ismail Jakobs, Eyüpspor'a karşı sahaya çıkamayacak.
SANCHEZ DÖNÜYOR
Cezası nedeniyle 13. haftadaki Sipay Bodrum FK maçında süre alamayan Davinson Sanchez ligde formasına kavuşacak.
Galatasaray'da tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Abdülkerim, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 15. haftadaki Net Global Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
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