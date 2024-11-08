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Galatasaray'da Icardi ne zaman dönecek, ne kadar yok? Icardi sezonu kapattı mı? Sakatlık iyileşme süresi belli oldu

Galatasaray'ın başarılı forveti Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlanmıştı ve oyundan sedye ile çıkmak zorunda kalmıştı. Galatasaraylı futbolseverler ise Mauro Icardi'nin son durumunu merak ediyor. Kulüpten yapılan açıklama sonrasında, Icardi'nin sakatlık raporu ve dönüş süresi belli oldu. Peki, Galatasaray'da Icardi ne zaman dönecek, ne kadar yok? Icardi sezonu kapattı mı?

Galatasaray'da Icardi ne zaman dönecek, ne kadar yok? Icardi sezonu kapattı mı? Sakatlık iyileşme süresi belli oldu

'da Icardi'nin ne zaman sahalara geri döneceği, tüm Galatasaraylı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan duyuru sonrasında, Icardi'nin sakatlık raporu belli oldu. İşte ayrıntılar.

GALATASARAY'DAN ICARDİ AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın Icardi ile ilgili açıklaması şu şekilde;

"UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir.

Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır."

Galatasaray'da Icardi ne zaman dönecek, ne kadar yok? Icardi sezonu kapattı mı? Sakatlık iyileşme süresi belli oldu - 1

ICARDİ NE ZAMAN DÖNECEK?

Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarıyla ilgili geri dönüş süresi belli oldu.

Tıp raporlarına göre, spor ile uğraşan bireylerin tekrar bu aktivitelere geri dönüş süresi 7-9 ayı bulabilen bir süreç olarak belirtiliyor.

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