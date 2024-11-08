Galatasaray'da Icardi ne zaman dönecek, ne kadar yok? Icardi sezonu kapattı mı? Sakatlık iyileşme süresi belli oldu

Galatasaray'da Icardi'nin ne zaman sahalara geri döneceği, tüm Galatasaraylı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan duyuru sonrasında, Icardi'nin sakatlık raporu belli oldu. İşte ayrıntılar.



GALATASARAY'DAN ICARDİ AÇIKLAMASI



Galatasaray'ın Icardi ile ilgili açıklaması şu şekilde;



"UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir.



Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır."

