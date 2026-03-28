Galatasaray'da Icardi takıma katılmadı, dört idman kaçırdı. Menajeri ihtarname çekmişti
28.03.2026 08:53
Bu sezon toplam 39 maça çıkan Icardi, 15 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.
Galatasaray'da ihtarname olayıyla gündeme gelen Mauro Icardi, 15 günlük milli aranın 12'sini izinli geçirecek.
Galatasaray'da son dönemde istediği süreleri alamayan ve son olarak ihtarname olayıyla gündeme gelen Mauro Icardi , Arjantin'e gitti.
Icardi, Liverpool maçı sonrası verilen izinle Arjantin’e gitti. Çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek isteyen yıldız golcü kulüpten ekstra izin alarak bu süreyi uzattı.
DÖRT İDMAN KAÇIRDI
Nefes'in haberine göre; Galatasaray, 24 Mart’ta Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı, ancak Icardi dün de dahil olmak üzere toplam dört idman kaçırdı. Bugün İstanbul’a dönmesi beklenen 33 yaşındaki futbolcu, Okan Buruk’un takıma verdiği üç günlük izin sonrası idmanlara en erken 31 Mart Salı günü başlayacak, derbi öncesi sadece dört antrenmana çıkabilecek.
Osimhen’in yokluğunda takımın bel bağlayacağı ıcardi, toplam 15 günlük milli ara periyodunun 12’sini izinli geçirirken aynı günlerde menajerinin imaj hakları ödemesi nedeniyle kulübe ihtarname çekmesi de kulüple bağlarını koparma noktasına getirdi.
Icardi, 73 golle Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmuştu.
NELER YAŞANDI?
Son dönemde istediği süreleri alamayan Arjantinli yıldız imaj haklarının ödenmemesi üzerine kulübe ihtarname göndermişti. Icardi, 4 milyon euroluk imaj hakkının ödenmesini talep etmişti. Bunun üzerine Galatasaray'dan açıklama gelmişti.
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Icardi'nin olaydan haberi bile yok. Menajerinin işgüzarlığı. 4 milyon euro bizim için bahşiş olur. Bu haberlerle Icardi'yi taraftarların gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" demişti.
Tüm futbolcuların ödemelerini yaptıklarını belirten Yazgan, 30 Mart'ta UEFA'ya borçsuzluk kağıdını göndereceklerini söylemişti.