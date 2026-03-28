Galatasaray'da Icardi takıma katılmadı, dört idman kaçırdı. Menajeri ihtarname çekmişti

Galatasaray'da son dönemde istediği süreleri alamayan ve son olarak ihtarname olayıyla gündeme gelen Mauro Icardi , Arjantin'e gitti.

Icardi, Liverpool maçı sonrası verilen izinle Arjantin’e gitti. Çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek isteyen yıldız golcü kulüpten ekstra izin alarak bu süreyi uzattı.

DÖRT İDMAN KAÇIRDI

Nefes'in haberine göre; Galatasaray, 24 Mart’ta Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı, ancak Icardi dün de dahil olmak üzere toplam dört idman kaçırdı. Bugün İstanbul’a dönmesi beklenen 33 yaşındaki futbolcu, Okan Buruk’un takıma verdiği üç günlük izin sonrası idmanlara en erken 31 Mart Salı günü başlayacak, derbi öncesi sadece dört antrenmana çıkabilecek.

Osimhen’in yokluğunda takımın bel bağlayacağı ıcardi, toplam 15 günlük milli ara periyodunun 12’sini izinli geçirirken aynı günlerde menajerinin imaj hakları ödemesi nedeniyle kulübe ihtarname çekmesi de kulüple bağlarını koparma noktasına getirdi.