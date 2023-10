Galatasaray'da Icardi'den Bayern Münih maçı sonrası paylaşım: Bu proje büyük zaferler getirecek

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan 30 yaşındaki Mauro Icardi, taraftarlara seslendi.

"BU PROJE BÜYÜK ZAFERLER GETİRECEK"



Hesabında temsili ve çok özel bir fotoğraf paylaştığını belirten yıldız futbolcu, şunları kaydetti:



"UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, en iyilerin yarıştığı böylesine önemli bir maçta alınan yenilginin ardından sessiz kalmak ve yola devam etmek kolay olurdu. Ama bugün herkese burada bulunmaktan ne kadar mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Sonuca rağmen bu takımla ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. İnsanların her an, her maçta gösterdikleri sonsuz sevgi için minnettarım. Bu projenin kulübe büyük zaferler getireceğinden eminim çünkü projenin arkasında duran ve çalışan insanların her biri yürekten ve tutkuyla ellerinden gelenin en iyisini yapıyor."



Icardi, Bayern Münih karşısında takımının tek golünü kaydetmişti.