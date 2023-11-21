Galatasaray'da Icardi'nin son durumu

Galatasaray'da, sağlık ekibi Mauro Icardi ile yakından ilgileniyor.



Lige verilen milli ara, Icardi'nin sakatlığını atlatması için değerlendiriliyor.



30 yaşındaki futbolcunun, milli takım arası sonrası yeniden form yakalaması hedefleniyor.



Icardi'nin sahada olmak için istekli olduğu ve maç kaçırmak istemediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Arjantinli oyuncu, ligin 9'uncu haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlık yaşamıştı.



Topuğuna darbe alan Icardi, derbi sonrasındaki 5 mücadeleye iğneyle çıkmıştı.