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Galatasaray'da ilk hedef Berkay Yılmaz

Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar, Freiburg'tan Berkay Yılmaz için temas halinde.

Galatasaray'da ilk hedef Berkay Yılmaz

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Galatasaray'da Okan Buruk, Alman ekibi Freiburg altyapısında forma giyen 18 yaşındaki sol bek Berkay Yılmaz ile bir kaç kez görüşerek takımında görmek istediğini iletti.

RESMİ TEKLİF SUNULDU

Bunun üzerine Berkay'la prensip anlaşmasına varan yönetim, Freiburg'a da resmi teklif sundu.

Bu sezon Almanya 3. liginde 6 kez forma şansı bulan Berkay, 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray, sezon başında kiralandığı sol bek Angelino ile yollarını ayırma kararı almıştı.

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