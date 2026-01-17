Galatasaray'da İlkay Gündoğan'dan takım arkadaşlarına uyarı: "Bunun özrü falan yok"
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, kritik iki puan kaybetmişti.
Sarı-kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, karşılaşmanın ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.
Gündoğan'ın sözleri şu şekilde:
"TARAFTARIN TEPKİSİ ANLAMLI"
"Skor bizim için üzücü... Beklentimiz farklıydı. Bu kulübün, bu camianın, bu taraftarın beklentileri var. Bizim beklentilerimiz var. Bu şampiyonluklar kazanmak ve iyi futbol oynamak. Bu sorumluluğu herkes almalı. Tecrübeli ve liderlerden biri olarak ilk ben anlamalıyım. Her gün daha iyi olmak için çalışmamız gerekiyor. Böyle bir skor hepimizi üzüyor. Taraftarın tepkisi de anlamlı ve normal. Tek söyleyecek bir şey var, o da daha iyi olmak, daha iyi çalışmak, bunun üstüne daha da çok katmak. İlk olarak kendi beklentimiz yüksek. Seviyeyi yükseğe koyarsak... Daha iyi olmalıyız."
İlkay Gündoğan'ın hakem Oğuzhan Çaakır ile diyaloğu.
"BUNUN ÖZRÜ FALAN YOK"
"Bu seviyede futbol oynarsan, her 3-4 günde 1 maç oynamaya hazır olman gerekiyor fiziksel ve mental olarak. Çaresi yok, hepimiz profesyoneliz. Haftada 1 maç olur, 3 maç olur, fark etmez! Herkes elinden gelenin en iyisini yapmalı hazır olmak için. Bunun bir özrü falan yok. Hepimiz profesyoneliz. Hepimiz nasıl kazanıldığını biliyoruz. Kendimize, arkadaşlarımıza, kulübümüze ispatlamalıyız."
"ÖZEL BİR AKŞAM OLSUN İSTİYORUZ"
"Atletico Madrid maçına öz güvenli gitmek istiyorduk. Yeni bir maç olacak. Kendi stadyumumuzda, taraftarlarımız ile birlikte Liverpool maçı gibi özel bir akşam olsun istiyoruz. İnşallah en iyi şekilde performans koyup iyi bir skorla o maçı alırız. Bu taraftar, bu camia bunu hak ediyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."