Galatasaray'da İlkay Gündoğan'dan takım arkadaşlarına uyarı: "Bunun özrü falan yok"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, kritik iki puan kaybetmişti.

Sarı-kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, karşılaşmanın ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.

Gündoğan'ın sözleri şu şekilde:

"TARAFTARIN TEPKİSİ ANLAMLI"

"Skor bizim için üzücü... Beklentimiz farklıydı. Bu kulübün, bu camianın, bu taraftarın beklentileri var. Bizim beklentilerimiz var. Bu şampiyonluklar kazanmak ve iyi futbol oynamak. Bu sorumluluğu herkes almalı. Tecrübeli ve liderlerden biri olarak ilk ben anlamalıyım. Her gün daha iyi olmak için çalışmamız gerekiyor. Böyle bir skor hepimizi üzüyor. Taraftarın tepkisi de anlamlı ve normal. Tek söyleyecek bir şey var, o da daha iyi olmak, daha iyi çalışmak, bunun üstüne daha da çok katmak. İlk olarak kendi beklentimiz yüksek. Seviyeyi yükseğe koyarsak... Daha iyi olmalıyız."