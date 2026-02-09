Galatasaray'da istifa, "Kulübün spekülasyonlarla anılmaması için affımı istiyorum"
09.02.2026 16:24
Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eler istifa ettiğini duyurdu.
Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eler ortaya atılan iddialar sonrasında istifa etti.
Bağış isteyerek bilet temini iddialarıyla gündemde olan Eler, yaptığı açıklamada “Üyesi olduğum Galatasaray Spor Kulübü’nün en ufak bir şekilde bu spekülasyonlarla anılmaması için, süreç tamamlanıncaya kadar, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu’ndaki görevimden affımı istediğimi bilgilerinize sunarım.” dedi.
AHMET ELER KİMDİR?
31 Ağustos 1977 İstanbul doğumlu Ahmet Eler, İlk ve orta öğrenimimi Edirne Keşan’da tamamladı.1999 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü İşletme(İngilizce) programı, 2001 yılında FMV. Işık Üniversitesi Executive MBA yüksek lisans mezunudur.
Profesyonel iş hayatına 2000 yılında Fransız Groube SEB firmasında başladı sonrasında Boyner Grup’ta 10 yıl profesyonel yönetici olarak çalıştı.2016 yılında aile şirketini kurdu , Swarovski firmasının ithalatçı partneri olarak perakende mağazaları sahibidir ve aynı zamanda Haff Kimya İthalat İhracat firmasında icra kurulu üyesi olarak görev almaktadır.Deik(Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Türkiye -Yunanistan, Slovenya ve Ukrayna İş Konseylerinde yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır.
Evli ve bir erkek çocuk sahibi ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.