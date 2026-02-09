Galatasaray'da istifa, "Kulübün spekülasyonlarla anılmaması için affımı istiyorum"

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eler ortaya atılan iddialar sonrasında istifa etti.



Bağış isteyerek bilet temini iddialarıyla gündemde olan Eler, yaptığı açıklamada “Üyesi olduğum Galatasaray Spor Kulübü’nün en ufak bir şekilde bu spekülasyonlarla anılmaması için, süreç tamamlanıncaya kadar, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu’ndaki görevimden affımı istediğimi bilgilerinize sunarım.” dedi.