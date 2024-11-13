Galatasaray'da Jakobs'un durumu belli oldu: Aday kadrodan çıkarıldı!

Senegal, milli arada hazırlık maçında Burkina Faso ve Burundi ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde milli takım kadrosuna çağrılan Galatasaraylı Ismail Jakobs'un sağlık durumu açıklandı.

Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaray tarafından yapılan MR incelemelerinde sağ bacak soleus kasında 3. derece lezyon tespit edildiğini duyurdu.

Senegalli futbolcu milli takım kamp kadrosundan çıkarıldı.

1 AY YOK

MR tetkikleri yapılan Jakobs'un en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Jakobs'un sakatlığına dair Galatasaray da açıklamada bulundu.

Sarı-kırmızılılar tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Trendyol Süper Lig’in 12. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısında ağrı hisseden Ismail Jakobs’un sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde British kas yaralanması sınıflamasına göre 3. derece, Stoller sınıflamasına göre 2. derece sağ aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."