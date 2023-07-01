Galatasaray'da Juan Mata veda etti.



35 yaşındaki Mata yayınladığı mesajda, "Cimbom ailem, muhteşem bir kulüpsün. Bağlılığınız, profesyonelliğiniz ve en önemlisi armaya olan sevginiz nedeniyle ülkedeki en iyi takımız. Bu kulübü daha iyi hale getirmek için çalışan herkese çok teşekkür ederim." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ GETİRİN"



"Sonsuza dek bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." diyen Mata sözlerini şöyle sürdürdü: "Stadımızda ve deplasman maçlarımızda yarattığınız atmosferin eşi benzeri yok, bunu söyleyebilirim. Şampiyon Cimbom! Her zaman sizden biri olacağım. Sizi özleyeceğim. Şampiyonlar Ligi'ni lütfen yeniden stadımıza getirin."

Sarı-kırmızılılarda daha önce Okan Kocuk, Bafetimbi Gomis ve Mostafa Mohamed kulüple yollarını ayırmıştı.